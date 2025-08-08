Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что 8 августа станет историческим днем для Азербайджана, Армении, США и всего мира.

«Я с нетерпением жду встречи в Белом доме с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, которая состоится завтра на историческом Саммите Мира. Эти две нации вели войну на протяжении многих лет, что привело к гибели тысяч людей. Многие лидеры пытались положить конец войне, но безуспешно — до настоящего момента, благодаря «ТРАМПУ». Моя администрация уже довольно долго взаимодействует с обеими сторонами. Завтра президент Алиев и премьер-министр Пашинян присоединятся ко мне в Белом доме для официальной церемонии подписания мирного соглашения. Соединённые Штаты также подпишут двусторонние соглашения с обеими странами для совместного развития экономических возможностей, чтобы в полной мере раскрыть потенциал региона Южного Кавказа. Я очень горжусь этими смелыми лидерами за то, что они делают правильный выбор для великих народов Армении и Азербайджана. Это будет исторический день для Армении, Азербайджана, Соединённых Штатов и МИРА. До встречи! DJT», — написал президент США на своей странице в социальной сети Truth Social.