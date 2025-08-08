Президент Ганы Джон Драмани Махама передумал лететь на юго-восток страны за несколько часов до крушения правительственного вертолета.

Он должен был находиться на борту военного вертолета, который разбился в среду, сообщает Ghanaweb. Глава государства отменил запланированную поездку на юго-восток страны в последний момент из-за важных дел.

Вертолет ВВС Ганы Z9 разбился 6 августа, на борту находились восемь человек, включая министра обороны и министра окружающей среды, науки и технологий. Все пассажиры погибли.