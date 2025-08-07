Президент США Дональд Трамп не раз говорит, что рассчитывает на скорое достижение соглашения между Азербайджаном и Арменией. Об этом говорится в заявлении заместителя пресс-секретаря Госдепартамента США Томми Пиготта в ходе сегодняшнего брифинга.

«Могу отметить, что и президент, и госсекретарь не раз говорили, что рассчитывают на скорое достижение какого-либо соглашения. Они оба говорили это не один раз», — отметил он.

Он отметил, что, госсекретарь регулярно касается данной проблематики при наличии соответствующего повода. «Когда появится что-то конкретное для объявления — мы это объявим. Что касается деталей, то я сейчас не буду строить предположения или опережать возможные заявления», — отметил Пиготт.