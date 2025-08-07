Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном имеет важнейшее значение для национальной безопасности США. Об этом говорится в заявлении члена Комитета по международным отношениям Сената США, сенатора Стива Дейнса.

По его словам, Азербайджан и Армения сейчас находятся на этапе подписания мирного соглашения и фактически начинают сотрудничество по открытию доступа к критически важным запасам нефти, природного газа и полезных ископаемых в Центральной Азии».

Сенатор также указал на геополитическое значение Зангезурского коридора. «Через этот коридор пять стран Центральной Азии находятся на пороге переориентации с России и Китая в сторону Европы и Запада. Это критически важный момент», — отметил политик, которого цитирует АПА со ссылкой на 77 WABC.

Стив Дейнс напомнил о своей поездке в Азербайджан в мае: «Я был там в мае, встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, затем отправился в Армению и провёл встречу с премьер-министром Николом Пашиняном. Они находятся на пороге достижения этого мирного соглашения».