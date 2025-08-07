В Японии зарегистрировали в стране новый температурный рекорд — столбики термометров поднимались до +41,8°C. Об этом информирует национальное метеорологическое управление Японии.

Уточняется, что рекордный показатель зафиксировали в городе Исэсаки префектуры Гумма. Это максимум с конца XIX века. При этом предыдущий рекорд регистрировали всего неделю назад: 30 июля воздух в городе Тамба прогрелся до +41,2°C.

Кроме того, сегодня в Токио температура почти достигла +37°C в тени. Уже четвертый день подряд она фиксируется выше +35°C.