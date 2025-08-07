Суд в России признал разжиганием ненависти к украинцам фразы со словом «хохлы». При этом его постоянно употребляют чиновники и пропагандисты

Суд в Улан-Удэ оштрафовал местную жительницу Евгению Занданову на 10 тысяч рублей. Причина в том, что она назвала мужчину в общедомовом чате «хохлом». Об этом сообщает «Вёрстка». Её признали виновной в возбуждении ненависти либо вражды (ст. 20.3.1 КоАП).

Согласно заключению экспертизы, в фразах Зандановой содержится «унизительная оценка личности адресата по признаку национальности».

Женщина не отрицала факт отправки сообщений. Суд квалифицировал её действия как «направленные на унижение достоинства человека по признакам национальности, совершённые публично» с использованием интернета.

Отметим, что слово «хохлы» по отношению к украинцам регулярно используют российские пропагандисты — такие, как Маргарита Симоньян и Владимир Соловьёв, а также представители власти — в частности, депутат Госдумы Андрей Гурулёв.