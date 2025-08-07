Президент России Владимир Путин прокомментировал сообщения о его встрече с лидером США Дональдом Трампом.

Путин отметил, что заинтересованность во встрече была проявлена с обеих сторон. Президент при этом заявил, что в качестве места встречи с Дональдом Трампом рассматриваются и Объединённые Арабские Эмираты.

— У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятия подобного рода. Один из друзей — это президент Объединённых Арабских Эмиратов. Я думаю, что мы решим, но это было бы одним из вполне подходящих мест, — отметил Путин.

На вопрос о возможной встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским российский президент заявил, что ничего не имеет против.

— Я уже говорил неоднократно, что я ничего в целом не имею против, это возможно. Но для этого должны быть созданы определённые условия. А вот до создания таких условий, к сожалению, пока далеко, — отметил Владимир Путин.