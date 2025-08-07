Руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Стороны коснулись шагов на пути к заключению мирного соглашения с Россией.

Об этом глава Еврокомиссии написала в соцсети Х.

«Я разговаривала с Зеленским о событиях последних дней. Мы обсудили следующие шаги на пути к заключению мирного соглашения путем переговоров и будущего членства Украины в ЕС, а также ее восстановления», — отметила Урсула фон дер Ляйен, добавив, что позиция Европы четкая.

«Мы полностью поддерживаем Украину. Мы будем продолжать играть активную роль в обеспечении справедливого и прочного мира», — написала глава Еврокомиссии.