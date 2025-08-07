В рамках следующего этапа реконструкции Центрального парка в Баку на его территории появится искусственное озеро, а также новые зоны для отдыха, спорта и досуга. Об этом заявил руководитель сектора по связям с общественностью Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Рамиз Идрисоглу.

По его словам, на сегодняшний день в эксплуатацию уже сдано 36 гектаров территории Центрального парка. В рамках следующего этапа планируется проектирование и благоустройство ещё 21 гектара.

«Охрана исторического и культурного наследия Баку, обновление жилого фонда и инфраструктуры, создание общественных зеленых зон и обеспечение экологической устойчивости — это одни из ключевых целей Генерального плана столицы до 2040 года», — отметил Идрисоглу.

В рамках расширения Центрального парка предусмотрено создание обширных зеленых насаждений, строительство искусственного озера, обустройство зон для спортивных и культурных мероприятий. Также там появится подземная автостоянка.