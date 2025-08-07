В Баку председатель правления ЗАО «Азербайджанские Железные Дороги» (АЖД) Ровшан Рустамов встретился с генеральным директором АО «Грузинские железные дороги» Лашей Абашидзе. Как сообщили в АЖД, на встрече обсуждалось сотрудничество по развитию железнодорожной линии Баку–Тбилиси–Карс (БТК), важность модернизации грузинского участка этой линии, а также её роль в грузоперевозках как одного из ключевых сегментов Среднего коридора.

Был проведен также обмен мнениями по усилению деятельности совместного предприятия «BTKI Railways» ООО для более эффективной организации грузоперевозок и привлечения новых грузов по линии БТК, пропускная способность которой доведена до 5 миллионов тонн в год.

Кроме того, были рассмотрены работы по внедрению безбумажного документооборота в грузоперевозках по Среднему коридору и запуску системы отслеживания грузов «Track and Trace», которые планируется реализовать до конца текущего года.