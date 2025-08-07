Акционеры совместного предприятия (СП) Middle Corridor Multimodal Ltd, созданного железнодорожными операторами Азербайджана, Казахстана и Грузии, на внеочередном общем собрании договорились о вхождении ООО «Китайские железнодорожные контейнерные перевозки» (дочерняя структура China Railway Container Transport Co., Ltd) в члены СП.

Как сообщают «Казахстанские железные дороги» (КТЖ), общее собрание акционеров СП прошло в Баку.

В информации отмечается, что председатель КТЖ Талгат Алдыбергенов во время рабочего визита в Баку также провел встречу с министром цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым.