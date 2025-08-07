Правительство Венгрии приветствует намерение президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа провести личную встречу.

Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, выразив надежду, что переговоры помогут урегулировать конфликт в Украине.

По словам Сийярто, 6 августа внимание всего мира было приковано к Москве, где российский лидер принял спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа.

«Сегодня утром я лично связался с несколькими участниками вчерашней встречи. Они подтвердили позитивные сигналы. Мы надеемся, что встреча Трампа и Путина состоится как можно скорее. Это — единственный путь к миру в Центральной Европе», — написал министр в соцсети X.

Сийярто также считает, что новости, появившиеся после визита Уиткоффа в Москву, «принесли облегчение многим, особенно жителям Центральной Европы, находящимся по соседству с войной» в Украине.

«Мы очень хорошо знаем, что всякий раз, когда происходит диалог между США и Россией на высшем уровне, мир становится более безопасным местом. Вот почему за последние 3,5 года, несмотря на самые жестокие нападки со всех сторон, мы делали все, чтобы поддерживать каналы связи открытыми. И именно поэтому мы приветствуем каждый случай, когда американские и российские лидеры говорят напрямую», — заявил венгерский министр.

«Ясно одно: война в Украине не закончится на поле боя. Она закончится за столом переговоров, если американцы и русские смогут прийти к соглашению», — убежден Сийярто.