В связи с ремонтными работами, проводимыми на участке Баку–Кешля, 7 августа 2025 года будут отменены некоторые вечерние рейсы на Абшеронской кольцевой железнодорожной линии.

Как сообщает АЖД, в частности, отменяются следующие рейсы:

в 17:47 — Баку–Хырдалан,

в 17:50 — Сумгайыт–Баку (через Хырдалан),

в 18:10 — Баку–Сумгайыт (экспресс),

в 18:20 — Хырдалан–Баку,

в 19:02 — Сумгайыт–Баку (экспресс),

в 19:27 — Сумгайыт–Баку (через Хырдалан).

Также возможно кратковременное опоздание отдельных рейсов из-за ремонтных работ.

Пассажиров просят отнестись с пониманием к временным неудобствам.