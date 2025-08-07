Центральный банк изменил нормы регулирования касательно потребительских кредитов. Об этом сказал депутат Вугар Байрамов, сообщает Minval Politika.

По его словам, одной из причин для принятия нового решения послужил рост проблемных кредитов. В частности, задержки по выплатам потребительских кредитов связаны с открытием кредитных линий по картам, не соответствующим показателям платежеспособности клиента, а также с начислением необоснованно высоких штрафных процентов за просрочки. Если на начало года объём задолженности по кредитам в стране составлял 475 млн манатов, то во втором полугодии этот показатель увеличился до 527 млн манатов. То есть объём проблемных кредитов за первое полугодие текущего года увеличился более чем на 10 %. За этот период общий объем кредитного портфеля вырос на 4,4% — с 24,890 млрд манатов до 25, 991 млрд манатов. Это также означает рост проблемных кредитов на 2% по отношению к общему кредитному портфелю, что нельзя считать хорошей динамикой для банковского сектора, говорит депутат.

Он отметил, что с одной стороны, росла доля долговой нагрузки населения в располагаемых доходах. Естественно, на этом фоне возникла необходимость в определении новых критериев открытия кредитных линий. Согласно поправкам, теперь лимит кредитной карты заёмщика ограничен 5-кратным размером его чистого дохода после уплаты налогов.

«То есть, если чистый доход гражданина составляет 1000 манатов, его кредитная линия, не может превышать 5000 манатов. Конечно, если у гражданина есть другие долговые обязательства, они также будут учтены. Однако, если долг выражен наличными и обеспечен залогом, то эти правила не действуют», — подчеркнул Байрамов.

Другое правило заключается в том, чтобы включить лимиты овердрафта в определение кредитных линий и установить коэффициент конвертации в состав потребительских кредитов, выдаваемых на карты на уровне 40%. Пока потребительские кредитные линии находятся на внебалансовых счетах, к ним будет применяться ставка риска 100%. Для ясности отметим, что при использовании услуги овердрафта держатель карты может тратить больше средств, чем имеется на его счете. В целом, это кредит, которым может воспользоваться заемщик, нуждающийся в средствах.

Следует отметить, что ряд банков, используя услугу овердрафта, создают чрезмерную финансовую нагрузку для клиентов, устанавливая высокие процентные ставки. В связи с этим необходимо продолжить совершенствование этой области. В целом же, новые правила Центрального банка заслуживают одобрения и могут способствовать снижению чрезмерного кредитования граждан, подытожил парламентарий.