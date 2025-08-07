Вице-премьера Казахстана Каната Бозумбаева спросили о причинах повреждения самолёта AZAL, который потерпел крушение близ Актау в декабре прошлого года.

«Предварительное расследование катастрофы показало, что самолёт «получил сквозные повреждения» из-за «проникновения внешних объектов». Придерживается ли комиссия по расследованию этого же мнения сейчас или есть другая версия?» — прозвучал вопрос на брифинге в правительстве, передает Tengrinews.

На вопрос, «предварительное расследование катастрофы показало, что самолёт «получил сквозные повреждения» из-за «проникновения внешних объектов», придерживается ли комиссия по расследованию этого же мнения сейчас или есть другая версия?», Бозумбаев ответил, что осколки внешних объектов находились в фюзеляже и полностью были изъяты следственно-оперативной группой. Генеральная прокуратура Казахстана направила их на взрывотехническую криминалистическую экспертизу.

«Мы ждём завершения этой экспертизы. На базе этой экспертизы можно сделать вывод, что произошло. А в рамках визуального осмотра — я даже сам своими глазами видел эти отверстия и руками трогал. Поэтому любой вывод будет сделан на основе криминалистической и взрывотехнической экспертиз. Мы знаем, когда получил повреждения самолёт, мы не знаем — чем. Чтобы ответить «чем», нужен результат вот этих двух экспертиз по линии правоохранительных органов», — ответил вице-премьер Казахстана.

Говоря о сроках проведения экспертизы Бозумбаев заявил:

«Сложно об этом говорить. Такого вида вооружения, к сожалению, в Казахстане нет, поэтому соответствующие запросы и требования направлены Генеральной прокуратурой в соответствующие государства».