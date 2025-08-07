Запрет бесплатного обучения в школах для детей мигрантов противоречит Конституции России.

На это указал директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения Александр Реут в беседе с ТАСС.

Он напомнил, что согласно главному закону страны, право на бесплатное образование имеют в том числе и иностранцы. «Это общее право для всех людей, которые находятся на территории Российской Федерации. В части общего образования — это бесплатно, в части СПО — тоже, в части высшего образования — на конкурсной основе бесплатно», — подчеркнул Реут.