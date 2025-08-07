Тридцатого июля в Клинический медицинский центр с жалобами на тошноту, потерю аппетита и боли в животе поступила 9-летняя пациентка из Гахского района. Обследовав, врачи установили диагноз «трихофагия» (безоаровое скопление волос в желудке), в связи с чем ребенок был госпитализирован в отделение детской хирургии. При участии заведующего отделением Ильгара Хагвердиева и врача Биннет Софиевой была проведена гастротомия.

Операция на желудке 9-летней девочки успешно завершена, в результате чего волосяной комок был удален. В настоящее время девочку продолжают лечить в отделении детской хирургии, ее состояние оценивается как стабильное. Трихофагия — навязчивое поедание волос, часто связанное с трихотилломанией. При трихофагии с трихотилломанией люди глотают волосы, которые они вырывают у себя, в некоторых случаях это может привести к образованию комка из волос в органах желудочно-кишечного тракта.