Госдепартамент США в докладе о ситуации с правами человека в мире по итогам 2024 года смягчит риторику в отношении России, Израиля и Сальвадора.

Об этом сообщила 6 августа газета The Washington Post (WP) со ссылкой на попавший в ее распоряжение проект документа.

Как отмечает издание, разделы, посвященные трем перечисленным странам, оказались «существенно короче, чем в прошлогоднем докладе, подготовленном администрацией [предыдущего президента США Джо] Байдена». В частности, из доклада за 2024 год удалены сведения о возможных случаях насилия и дискриминации в отношении членов ЛГБТ-сообщества (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено), а «описания злоупотребления властью смягчены».

Представитель Госдепартамента, слова которого приводит WP, пояснил, что «доклад переработан таким образом, чтобы избавиться от избыточной информации, сделать его проще для восприятия, а также в большей мере соответствующим законодательным требованиям». «Акцент в докладе о правах человека сделан на ключевых вопросах», — заявил представитель внешнеполитического ведомства. Газета подчеркивает, что Госдепартамент обычно представляет ежегодный доклад о ситуации с правами человека в марте — апреле, но администрация президента США Дональда Трампа «сильно затянула» с его публикацией.