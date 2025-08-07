В ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции Балакенского района совместно с пограничниками, задержаны 6 человек, подозреваемых в выращивании наркотиков, незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, а также совершении других тяжких преступлений.

в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в высокогорной местности со сложным рельефом, обнаружено 3 наркоплантации.

Были опознаны и задержаны плантаторы конопли — 54-летний Тахир Исмаилов, ранее судимый преступник, его родственник Октай Гулуев, 49 лет, и их знакомый Низами Гараев, 59 лет.

В ходе осмотра местности были обнаружены наркосодержащие растения, два незаконно хранящихся ружья и другие вещественные доказательства. Подозреваемые заявили, что высаживали и ухаживали за кустами конопли с целью получения прибыли.

В результате принятых мер были арестованы еще трое лиц — Орудж Оруджев, Эльвин Папаев и Насир Йетимов, которые организовывали незаконный оборот наркотиков и совершали другие преступления.

В результате проведенных сотрудниками управления оперативно-розыскных мероприятий по выявлению незаконно хранящегося огнестрельного оружия и боеприпасов также обнаружено 2 автомата Калашникова и 4 охотничьих ружья, спрятанных в горной местности.