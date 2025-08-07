Пропагандист «Первого канала» Руслан Осташко открыто заявил, что удар по компрессорной станции «Орловка» в Одесской области стал «сигналом Москвы Баку», сообщает телеграм-канал Minval — LIVE.

По его словам, любые попытки Азербайджана «выстраивать поставки в обход России», даже с использованием существующей инфраструктуры, «будут пресекаться».

На деле — это не что иное, как прямое признание в террористической логике Кремля. Россия, устами своих медийных цепных псов, угрожает Азербайджану за суверенное право проводить независимую энергетическую политику и сотрудничать с Западом.

Подобные заявления — не просто наглость. Это идеологическое оправдание государственного терроризма, демонстрирующее: перед нами не цивилизованная страна, а вооружённая банда, считающая себя вправе диктовать соседям, с кем и как им торговать.

Россия окончательно превратилась в деградирующую недоимперию, чья единственная ставка — шантаж, насилие и хаос. Азербайджан не принимает и никогда не примет «сигналов» от образования, утратившего и влияние, и уважение, и будущее.