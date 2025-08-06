Государственное агентство науки и высшего образования прояснило ситуацию в связи с заявлениями в социальных сетях о создании искусственных препятствий для перевода студентов, обучающихся за рубежом, в университеты Азербайджана.

В ответ на запрос AПA в Агентстве поведали, что, согласно правилам, студент в течение периода обучения должен набрать не менее половины кредитов, установленных программой на соответствующий период. То есть он должен пройти как минимум 50% учебных дисциплин, предусмотренных программой.

Уточняется, что в некоторых случаях студенты берут минимальную учебную нагрузку и тем самым растягивают обучение на слишком длительный срок, что не соответствует нормативам, применяемым в высшем образовании: «Согласно действующему образовательному стандарту, нормативный срок обучения составляет 4 года, при этом на каждый учебный год приходится 60 кредитов, а на каждый семестр — 30 кредитов. Постановление № 348 Кабинета Министров Азербайджанской Республики также подтверждает эту норму».

В ведомстве также проинформировали, что все студенты, прибывающие из зарубежных стран, должны поступать в университеты путем централизованного экзамена: «Из этого требования существует только одно исключение — если учебное заведение, в котором обучался студент, входит в топ-500 университетов мира согласно мировым рейтингам. Также в Турции с 2023 года проводятся централизованные экзамены YÖS.С конца того же года были отменены локальные экзамены, проводимые университетами. Согласно правилам, как в 2024 году, так и в текущем году принимаются только результаты централизованных экзаменов. Результаты экзаменов, организованных университетами любых стран, не принимаются».