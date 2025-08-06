В Баку пройдет первое заседание экспертной группы по вопросу обмеления Каспийского моря.

Данную информацию озвучил заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев на заседании на уровне официальных представителей правительств прикаспийских государств, проведённом в Авазе (Туркменистан) в рамках Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. Его слова приводит АПА.

Мустафаев также указал на экологические вызовы, отметив, что снижение уровня воды вызывает обеспокоенность во всём регионе. Он сказал, что эта проблема была поднята президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым ещё на Ашхабадском саммите в 2022 году, и в настоящее время продолжается подготовка к проведению в Баку первого заседания пятисторонней экспертной группы.