В июле 2025 года в Азербайджане наибольшее количество обращений по признанию иностранных дипломов поступило от граждан, получивших образование в Турции и России. Согласно данным соответствующих структур, из общего числа 694 заявлений 285 поступили от выпускников турецких университетов, а 228 — от выпускников российских вузов, сообщает Агентство обеспечения качества образования.

Эти две страны остаются лидерами по числу обращений уже на протяжении нескольких лет. Популярность турецкого и российского образования среди азербайджанцев объясняется как географической и культурной близостью, так и широким выбором программ на турецком, русском и английском языках.

Следом по числу обращений идут Украина (55), Великобритания (28) и Грузия (25). Всего в июле было принято 587 положительных решений, 107 заявителям было отказано, в основном — из-за несоответствия нормативам по учебной нагрузке, обучения в неаккредитованных вузах или отсутствия государственного образца дипломов и транскриптов.