Из-за роста числа детей с аутизмом необоснованно растет число отказов от вакцинации детей. Об этом Minval сообщил главврач городской детской поликлиники №7 Нушаба Худакеримова. Родители считая, что вакцина может спровоцировать болезнь у ребенка, отказываются прививать его, тем самым ставя под угрозу его здоровье.

По словам Худакеримовой, первая вакцина, применённая на практике, была разработана английским врачом Эдвардом Дженнером в 1796 году против натуральной оспы. С тех пор вакцины ежегодно спасают жизни 4 млн детей. В Азербайджане план по вакцинации детей реализуется на 95%-97%. Однако в последние годы наблюдается увеличение числа людей, отказывающихся прививать детей от опасных болезней, хотя рост отказников незначительный.

Иммунопрофилактика населения является одной из приоритетных направлений системы здравоохранения Азербайджана. Вакцины защищают человека от таких тяжелых болезней, как туберкулез, гепатит, полиомиелит, дифтерия, коклюш, краснуха и т.д. Тем самым, каждый год удается спасти жизни тысячи людей.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, одной из причин летальности среди новорожденных и маленьких детей является пневмококковая вакцина, от чего умирает порядка 500 млн детей. В Азербайджане с 2013 года начали прививать детей пневмококковой вакциной. А с марта текущего года в стране детей стали прививать GDT Hib Hep B IPV — комбинированной гексавакциной против столбняка, дифтерии, коклюша, гепатита В, полиомиелита и вируса инфлюэнцы.

Врач утверждает, что все применяемые в Азербайджане вакцины безопасны и были утверждены Всемирной организацией здравоохранения. Некоторых из них нет в государственных поликлиниках. Получить их можно в частных клиниках. Сегодня там можно привиться от ротавирусной инфекции, вируса папилломы человека, менингококковой инфекции, гепатита А и В, ветряной оспы и сезонного гриппа. Кстати, вакцина от сезонного гриппа уже доступна также в государственных медицинских учреждениях.

«В последнее время в обществе бытует неверная информация о связи вакцин с ростом неврологических заболеваний среди детей. Некоторые считают, что из-за сделанной вакцины у ребенка могут проявиться клинические признаки каких-либо неврологических заболеваний. Я вам скажу, что причиной этому послужила статья британского врача Эндрю Джереми Уэйкфилд. Бывший врач, получивший известность после сфальсифицированного исследования 1998 года, в котором ложно утверждалось о связи между вакциной (против кори, эпидемического паротита и краснухи) и аутизмом. Публичная шумиха вокруг исследования привела к резкому снижению уровня вакцинации, что привело к ряду вспышек кори во всем мире. Позже британский Генеральный медицинский совет провел расследование и в 2010 году обнаружил, что Уэйкфилд фальсифицировал свои исследования. В результате Уэйкфилд был лишен лицензии врача», — пояснила Худакеримова.

Несмотря на это, даже сейчас люди продолжают считать, что вакцинация может стать причиной аутизма у ребенка. С другой стороны, высокая статистика детей с аутизмом в Азербайджане негативно влияет на общественное мнение. В связи с этим растет число отказов от вакцинации детей.

По словам специалиста, на самом деле противопоказанием к вакцинации является острая фаза определенных заболеваний. Но эти противопоказания обычно носят временный характер. Врач отметила, что, в целом, не стоит откладывать прививки. Запоздалые вакцины разрешается вводить детям до 12 дет. Однако некоторые из них должны применяться в определенное установленное время. Например, гексавакцину, рекомендованную к применению до года, нельзя делать ребенку более старшего возраста.

Статистика аутизма

По данным руководителя детской поликлиники, в настоящее время остается загадкой причина появления аутизма у детей. С 2020 по 2025 число детей с аутизмом выросло на 178%. В 2022 году было подтверждено, что один из ста детей рождается с аутизмом. Больше всего таких детей зарегистрировано в Катаре, а меньше – во Франции. В Азербайджане же у четверых из ста новорожденных мальчиков и одной из ста новорожденных девочек диагностируется аутизм. В целом по стране насчитывается около 10 тыс. детей с синдромом аутизма. Если еще 40 лет назад аутизм диагностировался у одного из 300 детей, то сегодня эта болезнь встречается у каждого шестого ребенка.

Признаки этого заболевания проявляются, как правило, на четвертом-шестом месяце жизни ребенка. Недуг проявляется отсутствием зрительного контакта у ребенка, плохой реакцией на окружающих, в том числе отсутствием звуков (сам не издает звуки). Конечно, присутствие всех этих проявлений еще не говорит о наличии аутизма, но является признаком задержки развития. Таких детей следует держать под контролем врачей. Диагноз подтверждается в первые годы жизни.

Правда, синдром аутизма полностью не поддается лечению, однако ранняя диагностика позволяет замедлить прогрессирование заболевания и социально интегрировать ребенка в общество.