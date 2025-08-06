Итак, завтра Белый дом станет площадкой для встречи, на которую давно обращены взгляды Баку, Еревана и многих внерегиональных игроков. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян примут участие в переговорах по личному приглашению Дональда Трампа. Речь идет не только о перспективах достижения мирного соглашения между двумя бывшими конфликтующими сторонами, но и о формировании новой архитектуры безопасности на Южном Кавказе, в которой США может быть отведена роль влиятельного внерегионального игрока.

На протяжении последних лет Южный Кавказ оставался зоной, где баланс сил и интересов формировался под влиянием соседних держав — России, Турции, Ирана. Однако ослабление роли Москвы из-за украинского конфликта, активизация Анкары и растущий интерес Запада к энергетическим и транспортным возможностям региона открыли для Вашингтона окно возможностей. Белый дом явно намерен его использовать, предложив сторонам новый формат посредничества, который, по замыслу американской дипломатии, способен привести к подписанию мирного соглашения и запуску проектов, меняющих ландшафт региона.

В центре внимания — разблокирование коммуникаций, в том числе реализация Зангезурского коридора. Этот маршрут, способный соединить Азербайджан с его нахчыванским эксклавом и Турцией через небольшой участок территории Армении, давно стал символом постконфликтной реальности и одновременно камнем преткновения в армяно-азербайджанских переговорах. Для Баку — это вопрос восстановления связности страны и усиления транзитного потенциала. Для Еревана — возможность выйти из многолетней блокады, в которую он сам себя загнал своей агрессивной политикой. США, выступая посредником, делают акцент на том, что коридор может быть встроен в широкую систему международных транспортных маршрутов и интегрирован в маршруты, поддерживаемые западными участниками.

Американская дипломатия активно использует и политический момент. Проект мирного договора между Арменией и Азербайджаном был согласован ещё весной, но его подписание застопорилось из-за нерешённых вопросов — от агрессивных формулировок в армянской конституции в отношении территориальной целостности Азербайджана до нежелания распустить Минскую группу ОБСЕ в самое ближайшее время. При этом Трамп и его команда уверены, что под их патронажем можно придать процессу финальный импульс. Прямые заявления о том, что «соглашение почти готово», создают атмосферу ожидания исторического шага, хотя в реальности впереди остаётся масса сложных деталей.

Благодаря усилиям Баку Азербайджан и Армения сегодня сами способны договариваться напрямую, не нуждаясь в посредниках, однако готовы приветствовать роль США как фасилитатора переговорного процесса. В этом контексте встреча в Белом доме приобретает особое значение. В отличие от администрации Байдена, которая в своих действиях явно тяготела к проармянской линии, Дональд Трамп демонстрирует равную удалённость от сторон и готовность вести диалог на основе взаимного уважения. Более того, у него есть позитивный опыт взаимодействия с Азербайджаном, что повышает доверие Баку к его дипломатическим инициативам.

В самом Вашингтоне, по всей видимости, понимают: формальное завершение конфликта — это лишь первый этап, и переговоры в Белом доме воспринимаются в качестве своеобразной проверки на политическую волю лидеров двух стран. Нет сомнений, что президент Ильхам Алиев едет в Вашингтон, уверенный в своих позициях после военных и дипломатических побед последних лет, будет настаивать на чётких и необратимых договорённостях по утверждению постконфликтной повестки. Армянский же премьер Никол Пашинян, балансирующий между необходимостью добиться мира и внутренним сопротивлением оппозиции, будет стремиться избежать формулировок, которые могли бы восприниматься как уступки.

Для самого Дональда Трампа США успех встречи станет символом того, что они способны не только участвовать в дипломатии на Южном Кавказе, но и выступать в качестве глобального миротворца. В последние дни глава Белого дома был номинирован на Нобелевскую премию мира сразу несколькими лидерами стран, включая Камбоджу, Индию и Пакистан. В случае успеха переговоров в Вашингтоне к ним могут присоединится и главы Азербайджана и Армении. Поэтому Белый дом будет делать всё, чтобы итогом стала хотя бы рамочная договорённость, которую можно будет представить как шаг к окончательному миру.

Итоги этой встречи могут определить политическую конфигурацию Южного Кавказа на годы вперёд. Вашингтон стремится не просто стать свидетелем этого процесса, а встроиться в него как ключевой гарант, связывающий регион с системой глобальных экономических и политических отношений. Случится ли это в пятницу – мы узнаем уже очень скоро.