ЗАО «Азербайджанские железные дороги» приступило к строительству станции Дарнагюль на Абшеронской кольцевой железной дороге.

Об этом сообщило ЗАО «Азербайджанские железные дороги» в ответ на запрос Trend .

«В рамках проекта на станции будет построено 4 платформы и 2 турникетных здания. Строительные работы планируется завершить к концу 2025 года.

Целью строительства одноименной станции в районе Дарнагюль является повышение эффективности пассажирских перевозок, а также обеспечение доступности транспортных услуг на Апшеронском кольцевом маршруте для широких слоев населения», — сообщили в ADY.