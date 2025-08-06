С сегодняшнего дня гражданам Азербайджана при покупке билета на сайте или в мобильном приложении “biletim.az” автоматически предоставляется разрешение на въезд в освобождённые от оккупации территории.

Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта.

Обеспечение данной функциональности стало возможным в результате интеграции между межведомственными информационными системами Министерства.

Срок действия разрешения, выдаваемого при покупке билета на освобождённые территории на портале “biletim.az”, составляет 5 дней.

Эти изменения внедрены с целью упрощения процедур для граждан и обеспечения более комфортных поездок.