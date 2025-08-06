Вице-премьер Армении Мгер Григорян принял главу делегации ЕС в республике Василиса Марагоса, передают армянские СМИ.

Во время встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между Арменией и Евросоюзом, а также реализация договоренностей, достигнутых в рамках визита М.Григоряна в Брюссель и Люксембург 15–17 июля текущего года.

Стороны обменялись мнениями о региональном развитии, подчеркнув важность разблокирования коммуникаций и диверсификации экономических связей.

Участники переговоров также уделили внимание теме либерализации визового режима между Арменией и ЕС.