Сын президента Ирана Юсуф Пезешкиан ответил на критику радикальных групп из-за слов своего отца о развитии отношений между Ираном и Азербайджаном.

«Некоторые лица, имеющие доступ к трибуне, в последнее время постоянно повторяют, что «Азербайджан в войне помогал Израилю». Прежде чем выдвигать такие обвинения, нужно спросить себя: есть ли документы и доказательства, подтверждающие это? Имеются ли доклады от разведывательных или специальных служб? Есть ли свидетельства и сообщения от иранцев, проживающих в Азербайджане? Какая существует база, чтобы утверждать, что Азербайджан поддержал Израиль в войне против Ирана? Службы безопасности такого не подтверждали», — отметил он.

Юсуф Пезешкиан призывает понять: какую пользу подобные заявления приносят Ирану: «Хотим ли мы, чтобы будущее отношений с Азербайджаном было напряжённым и враждебным? Перед Ираном стоят три возможных сценария взаимодействия с Азербайджаном:

Мы хотим воевать с Азербайджаном, либо спровоцировать его на войну с нами.

Мы хотим сохранить состояние ни мира, ни войны, не решая проблемы.

Мы хотим оставаться соседями и, несмотря на разногласия, сотрудничать, помогать решать друг другу проблемы.

Первый сценарий, безусловно, не является намерением и невыгоден стране. К сожалению, подобные обвинения подталкивают страну к первому варианту. Когда кто-то говорит, что Азербайджан помог Израилю в войне — это значит, он считает Азербайджан врагом. А если кто-то — враг, значит, с ним нужно воевать. Я сомневаюсь, что разумные люди в стране хотят этого. Те, кто поддерживают второй сценарий, считают, что мы враги, но не ведем войну. Однако это тоже невыгодно. Потому что если кто-то тебе враг, он будет действовать против тебя: голосовать против тебя на международной арене, вредить твоей экономике… Третий сценарий основывается на понимании того, что ни две страны, ни два правительства не могут быть полностью едины во всех вопросах политики и управления. Разногласия — это естественно. Однако, несмотря на них, мы можем найти общие интересы для сотрудничества, чтобы приносить друг другу пользу. В экономических, торговых, и даже в вопросах безопасности мы можем помогать друг другу и снижать уровень разногласий».

Юсуф Пезешкиан отметил, что хотя некоторые действуют из добрых побуждений, но не осознают, что то, на чём они настаивают, вредит не только стране, но и мусульманам, и в итоге играет на руку Израилю.

«Давайте будем осторожны и не станем — по незнанию — пешками Израиля», — призвал он.