В Иране приведены в исполнение смертные приговоры в отношении двух человек, обвиняемых в терроризме и шпионаже.

Об этом сообщило официальное информационное агентство IRNA со ссылкой на заявление судебных властей.

Согласно сообщению, утром были казнены Мехди Аскарзаде, которого обвинили в участии в деятельности террористической организации ИГИЛ, и Рузбех Вади, признанный виновным в шпионаже в пользу израильской разведки «Моссад». Приговоры ранее были утверждены Верховным судом Ирана.

По данным следствия, Аскарзаде прошел военную и идеологическую подготовку в Сирии и Ираке, участвовал в боевых действиях на территории Сирии, а также готовил террористические атаки внутри Ирана.

Рузбех Вади, как утверждается, работал в одном из ключевых государственных учреждений страны и вступил в контакт с агентами «Моссада» через социальные сети. В ходе следствия выяснилось, что он встречался с ними в Вене, столице Австрии.

Иранская сторона также утверждает, что Вади передал Израилю конфиденциальную информацию о ведущем иранском специалисте в области ядерных технологий, который впоследствии погиб в результате израильского удара.