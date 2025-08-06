Генпрокуратура Азербайджана сообщила о ранении пяти военнослужащих в результате подрыва военного грузовика на мине в Кельбаджаре.

Согласно информации, военная прокуратура Кельбаджарского района возбудила уголовное дело, ведется расследование инцидента.

11:10 5 августа, около 19:05, при выполнении задачи по обеспечению безопасности в Кельбаджарском районе военный грузовик подорвался на мине, установленной армянскими вооружёнными силами.

Как сообщает Минобороны Азербайджана, четверо военнослужащих азербайджанской армии, получившие ранения в результате взрыва, были эвакуированы в ближайшее медицинское учреждение. Угрозы их жизням нет.

Ведётся расследование инцидента.