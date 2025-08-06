Российские СМИ сообщают о закрытии воздушного пространства над ракетным полигоном Капустин Яр в Астраханской области, а также над частью Волгоградской области на срок с 4 по 8 августа. Минобороны РФ официальных комментариев не даёт, но стоит отметить, что данное решение совпало с рядом громких заявлений. В частности, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о «дальнейших шагах», которые Москва предпримет после выхода из моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности.

Кроме того, 8 августа истекает обозначенный Дональдом Трампом срок относительно соглашения между Москвой и Киевом по прекращению огня в Украине. Согласно ультиматуму главы Белого дома, в случае отказа российской стороны остановить боевые действия в отношении всех импортеров российских энергоресурсов будут введены 100%-ные пошлины.

В связи с этим Minval Politika обратился за комментарием к украинскому эксперту, военно-политическому обозревателю группы «Информационное сопротивление» Александру Коваленко.

«Это не означает ровным счетом ничего нового. Закрытие воздушного пространства над Капустиным Яром — такое уже неоднократно случалось. Да, там находится пусковая площадка российского так называемого вундерваффе «Орешника», который на самом деле таковым не является. «Орешник» — исключительно в интересах Путина раздутый ракетный комплекс, который в свое время попросту был списан из-за невозможности его реализации. На самом деле это РС-26 «Рубеж» (подвижный грунтовый ракетный комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой-ред.). И эта проблемная ракета сегодня становится для Путина спасительной соломинкой в диалоге с США. Это выглядит как минимум убого», — сказал эксперт.

В целом, как он отметил, Россия должна каким-либо образом реагировать на ультиматумы Дональда Трампа, «но ее реакции, которые она сейчас проявляет, аналогичны самой ракете «Орешник» — в дипломатическом плане и даже за пределами дипломатических отношений они выглядят довольно ущербно».

«Отправлять Медведева запугивать Запад и США, по сути, несуществующей и малофинкционабельной ракетой, угрожать Украине ударом за то, что против России будут введены санкции, вводившиеся десятки раз, и сделавшие на сегодняшний день ее самой подсанкционной страной в мире, все это больше напоминает конвульсии от безвыходности в то время как других правильных и действенных решений в кабинетах Кремля принять не могут. Поэтому идут на такие популистские шаги, соседствующие с попыткой посеять в мире панику. Это у них не получается», — добавил Коваленко.

При этом он не исключил, что РФ может применить «Орешник»: «Они могут применить РС-26 «Рубеж», он же переименованный в «Орешник». Поскольку мы видели, как с прошлого года эта расконсервированная ракета, несколько лет находившаяся на хранении, была применена по Днепру, вполне возможно, что за это время россияне могли собрать еще одну такую же для демонстрации своей «силушки».

«Дело в том, что еще в минувшем году Путин заявлял, что «Орешник» поставлен на серийное производство. А буквально на днях в беседе с Лукашенко он подтвердил, что первый серийный «Орешник» якобы уже произведен. Это немного идет вразрез между понятием серийного производства с прошлого года, когда им помпезно было объявлено то, что мы услышали», — указал он.

По мнению эксперта, «Орешник» может быть применен, «но он в своем конвенционном виде мало чем может похвастаться по боевой части и ударным возможностям. И он не мощнее по удельной мощности, чем, например, 1,5 «Искендера» или ракеты Х-22, что по Украине прилетали сотни раз».

Он отметил, что в Украине знают, что собой представляет удар ракетой Х-22 и «Искендером»: «Поэтому «Орешником» нас не запугать».

«Но в информационном плане российской пропаганде необходим какой-то корм, чтобы было что вскармливать любителям информационного фаст-фуда, а также показать, что у них есть ответ на угрозы США. А у США есть санкции, а не ракеты по России», — подчеркнул эксперт.

Также Коваленко коснулся передислокации американских подлодок. «А то, что у берегов РФ появилось на две атомные подлодки ВМС США больше, которые там вряд ли могут отследить, то об этом нужно спрашивать у Медведева, который по пьяни наговорил много лишнего в адрес Дональда Трампа».

Что касается санкций, собеседник предположил, что они все же будут применены.

«Они будут касаться не только России, но и тех стран, которые коммуницируют с РФ. Мы видим уже, как Индия стала действовать на упреждение – покупать нефть у других поставщиков, отказываясь от российской. Дело в том, что этот вопрос касается не только нефти. Не стоит забывать, что Индия — один из крупнейших покупателей российского оружия. Да, сегодня они закупают не так много военной техники у России, но они находятся на долгосрочных контрактах по ее обслуживанию. А это финансы, которые тоже поступают в бюджет РФ. Поэтому считаю, что Индии будет о чем поговорить с США», — сказал он.

Коваленко отметил, что в дальнейшем рестрикции затронут и другие государства, которые имеют двусторонние связи с РФ, и принимают непосредственное участие в обеспечении ее экономики живой валютой, пополняя ее бюджет, направляя средства на войну против Украины.

«Главная цель США в контексте введения этих санкций и тарифных ограничений – экономическая война с Китаем. Штаты ждут реакции от КНР, для них важны ограничения, которые будут применены в отношении Китая. Эта санкции станут, пожалуй, одними из самых серьезных, даже по сравнению с теми, которые могли быть наложены на Индию, поскольку Китай – не только один из основных покупателей энергоносителей РФ, но и является поставщиком технологий для поддержки российского военно-промышленного комплекса. Через этот ультиматум Трампа мы увидим непосредственно работу санкций. Конечно, это случится не в первые же дни, эффект будет накопительный. Но уже осенью российская экономика это на себе существенно ощутит, при этом поначалу это коснется московской биржи и ценных бумаг, а дальше начнется более глобальное влияние на экономику РФ», — сказал эксперт.

При этом он признал, что у РФ всегда будет один бесконечный ресурс для поддержки своего бюджета – его население: «Поэтому повышение налогов, снижение уровня жизни, который и без того достаточно низкий, — все станет ожидаемым для РФ».

«Чего-то более глобального – ядерной войны, обмена ударами с США не случится, мы не увидим какого-то гипертрофированного витка конфронтации именно на поле боя. В зоне боевых действий в Украине будет тоже все аналогично, будет проходить в том же режиме, что мы наблюдаем с начала лета, поскольку сейчас идет самая интенсивная фаза летней кампании. Относительно ударов по территории самой Украины в ответ на введение санкций со стороны США – Россия может использовать те средства, которые мы уже видели и этим нас сильно не удивить. На четвертый год войны к этому уже просто привыкаешь», — заключил Коваленко.