В горно-лесистой местности со сложным рельефом в селе Лаза Габалинского района мужчина упал и получил травмы.

Как сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям, на место происшествия немедленно выехали спасатели Северо-Западного регионального центра министерства.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия установлено, что Ибишов Эльшан Севдияр оглу, 1986 года рождения, упал в горной местности, получил телесные повреждения различной степени тяжести и остался без помощи.

Спасатели вынесли мужчину на носилках и передали бригаде скорой медицинской помощи.