Конгресс США вызвал Билла и Хиллари Клинтонов, экс-глав ФБР и Минюста на допросы по делу педофила Джеффри Эпштейна. Комитет по надзору Палаты представителей разослал повестки в рамках расследования. Инициативу поддержали как республиканцы, так и демократы.

В список вызванных вошли: экс-директора ФБР Джеймс Коми и Роберт Мюллер, бывшие генпрокуроры Лоретта Линч, Эрик Холдер, Уильям Барр, Джефф Сешнс, Альберто Гонсалес и экс-глава Минюста Меррик Гарланд.

Допросы начнутся 18 августа и продлятся до середины октября.

Минюст также обязан до 19 августа передать все материалы по делу, включая переписку с администрацией бывшего президента США Джо Байдена.