Лидеры Украины и США провели 5 августа телефонные переговоры. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Продуктивный разговор с президентом Трампом. Ключевое — это, конечно, прекращение войны. Мы благодарны президенту США за все усилия ради честного и продолжительного мира. Действительно, нужно как можно быстрее прекратить убийства, мы это полностью поддерживаем. Много месяцев уже могло быть без войны, если бы россияне ее не затягивали», — отметил президент Украины в своем тг-канале по итогам переговорам.

Он добавил, что проинформировал Трампа о недавних российских ударах по Киеву и другим городам Украины. «Обменялись оценками ситуации: россияне увеличили жестокость ударов», — заявил президент.

Также стороны обсудили санкции против России. «Их экономика продолжает падать, и именно поэтому в Москве так учитывают эту перспективу и решимость президента Трампа. Это может многое изменить», — отметил Зеленский.

Лидеры также обсудили и совместные европейские решения, которые могут усилить оборону Украины. Речь идет о выделении средств на закупки американского оружия для Украины.

«Говорили также о нашем оборонном взаимодействии с Америкой двусторонней. Проект соглашения по дронам уже подготовлен украинской стороной, мы готовы его детально обсудить и заключить. Одна из самых сильных сделок может быть», — заявил украинский лидер.