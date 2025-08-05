Снижение мировых цен на нефть на $10 за баррель может заставить Россию прекратить боевые действия в Украине, считает президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNBC News.

«Если нефть подешевеет ещё на $10 за баррель, у него [у президента России Владимира Путина] не останется выбора. Экономика и так находится в тяжёлом состоянии», — отметил Трамп.

Он также сообщил о намерении в ближайшие 24 часа значительно повысить пошлины в отношении Индии за закупку российской нефти.

«Мы остановились на 25%, но, думаю, что очень существенно увеличу их в течение следующих суток», — добавил американский лидер.