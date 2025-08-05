Полиция в Стамбуле задержала местного жителя, который устроил пожар в мечети Айя-София, распространения огня удалось избежать.

Об этом сообщает телеканал Ekol TV.

«Мужчина в красной кепке после молитвы поджег стопку бумаг за столиком в мечети. Женщина в мечети вовремя увидела огонь и оповестила имама, который приподнял ковер и смог потушить пожар», — передает канал и публикует видеозапись с камер наблюдения.

Полиция задержала подозреваемого Месута Гючлю через несколько часов после инцидента. «Гючлю ранее проходил лечение в психиатрической клинике в стамбульском районе Бакыркёй… суд арестовал мужчину», — передает канал.