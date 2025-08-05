Всемирно известный французский фотограф азербайджанского происхождения Реза Дегати награжден медалью «За заслуги в диаспорской деятельности».

Награждение состоялось в рамках работы VI Летнего лагеря диаспорской молодежи, организованного в Ханкенди Госкомитетом по работе с диаспорой и Фондом Гейдара Алиева.

Медаль ему вручил специальный представитель президента в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов.

Напомним, что Реза Дегати сыграл особую роль в распространении в международном сообществе документальных фотоматериалов о Карабахе и Ходжалинском геноциде.