Федеральная служба безопасности России пресекла попытку покушения на генерального директора одного из оборонно-промышленных предприятий в Белгороде.

Об этом сообщили РИА Новости Центр общественных связей ФСБ.

По информации ведомства, за организацией преступления стояли участники одной из запрещенных в России проукраинских террористических группировок. Их агент, гражданин России, по заданию связался с представителем данной организации через Telegram. Согласно плану, он прибыл в Трубчевский район Брянской области, где должен был забрать с беспилотника сброшенные оружие и взрывчатку.

Как установили в ФСБ, эти материалы предназначались для подготовки нападения на главу предприятия оборонно-промышленного комплекса. Злоумышленник был задержан в процессе реализации преступного плана.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ — «Государственная измена», в части оказания помощи иностранной организации в деятельности, направленной против безопасности России.