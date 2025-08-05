Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призывает изъять «Крокус Сити Холл» у бизнесмена азербайджанского происхождения Араза Агаларова.

Аргументировал это Бородин отъездом Араза Агаларова в Баку. Также Бородин вдруг вспомнил, что Эмин Агаларов жаловался на финансовые трудности, а сам вел в этот момент масштабную стройку в Sea Breeze.

«Агаларовы уже “начистили лыжи”, схема понятна — набрали кредитов в России и уехали. Думаю, дальше будет интереснее — банки могут потребовать имущество “Крокуса” в счёт долгов», — написал Бородин в своём Telegram-канале.

Он также выразил уверенность, что ситуация будет развиваться и может повлечь за собой серьёзные юридические последствия для владельцев комплекса.