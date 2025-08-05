Сегодня в ряде поселков Бинагадинского и Сабунчинского районов Баку будет приостановлена подача газа.

Как сообщили в ПО «Азеригаз», сегодня с 10:00 в связи с ремонтными работами на газотранспортной инфраструктуре в поселке Баладжары Бинагадинского района и поселке Кюрдаханы Сабунчинского района будет частично приостановлена подача газа.

Сегодня в некоторых частях поселка Бина Хазарского района города Баку ожидаются перебои в подаче электроэнергии.

Как сообщили в ОАО «Азеришыг», в связи с ремонтными работами с 10:00 до 13:00 электроснабжение будет ограничено в жилых массивах Бина Атчылыг и Бина Боллуг. После завершения работ указанные территории будут обеспечены электроэнергией более высокого качества.