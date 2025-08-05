Судовой реестр Панамы обновил свою политику, с целью оптимизации эксплуатационных характеристик флота, минимизации риска задержаний и предотвращения захода судов из «теневого флота». Об этом говорится в сообщении Морской администрации Панамы (Panama Maritime Authority, PMA).

При этом уточняется, что с 1 августа регистрация нефтяных танкеров и балкеров старше 15 лет больше не производится.

«Отдавая приоритет качеству, а не количеству, и внедряя более строгие механизмы надзора, обеспечивается соответствие панамского флота самым строгим международным нормам, способствуя тем самым повышению безопасности и устойчивости отрасли», — говорится в сообщении.