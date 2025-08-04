У 68 из 108 потерпевших при теракте в «Крокусе» выявили психические расстройства в ходе судебно-медицинских экспертиз. Об этом говорится в материалах дела, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что у большинства потерпевших установили развитие психических расстройств в форме смешанной тревожной и депрессивной реакции, а также расстройство эмоций и поведения. По данным судебно-медицинских экспертиз, это является следствием сильного стресса, перенесенного во время теракта. Это расценивается как причинение тяжкого вреда здоровью.