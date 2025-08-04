Суд в Узбекистане приговорил 24-летнего гражданина страны к четырем годам ограничения свободы. Причина — участие в боях в Украине, уточняет ТАСС.

Сообщается, что молодой человек прибыл в РФ в октябре прошлого года с целью заработать. В том же месяце он подписал контракт с российским министерством обороны, а затем отправился воевать.

В Узбекистане против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Наемничество» и признали виновным. «Назначить наказание в виде ограничения свободы сроком на четыре года», — говорится в тексте приговора.