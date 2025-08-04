Фельдмаршал Асим Мунир, руководитель армии Пакистана, укрепляет свое влияние как внутри страны, так и на международной арене, сообщает The Economist.

По мнению издания, недавняя личная встреча с главой американской администрации Дональдом Трампом в Белом доме свидетельствует о возобновлении тесных связей между США и Пакистаном, ранее ослабленных после ликвидации Усамы бен Ладена и вывода войск из Афганистана. Вашингтон, который разочарован Индией, вновь обращает внимание на Исламабад, включая перспективы торговли и сотрудничества в борьбе с терроризмом.