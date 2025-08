Очередная группа украинских детей отправилась сегодня в Баку в рамках реализации программы реабилитации по инициативе Азербайджана. Об этом посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев написал в соцсети Х.

«Благодарен моим коллегам в посольствах Азербайджана в Украине и Молдове, которые обеспечили беспрепятственный выезд из Кишинева. На данный момент к программе присоединились 360 украинских детей», — отметил дипломат.

New group of Ukrainian children 🇺🇦departed to Baku today under the children rehabilitation programme offered by Azerbaijan 🇦🇿. Grateful to my colleagues @AzEmbUkraine and @AzembassyM who facilitated smooth departure from Chisinau. So far 360 🇺🇦 children have joined the programme. pic.twitter.com/2r7ZLN21zB

— Seymur Mardaliyev (@SMardaliyev) August 4, 2025