Бывший президент РФ Дмитрий Медведев, ныне зампред Совбеза, замолчал в соцсетях после того, как Дональд Трамп объявил о переброске к России ядерных подлодок в ответ на угрозу применения «Мёртвой руки» — советской системы ответного удара, сообщает The Moscow Times.

31 июля Медведев пригрозил Трампу ядерной войной и «ходячими мертвецами» за высказывания о «мертвой экономике» России и Индии. С тех пор он не публиковал постов ни в Telegram, ни в X (Twitter), где ранее регулярно выступал с резкой риторикой.

В ответ Трамп призвал Медведева «следить за словами», а затем сообщил о размещении двух атомных подлодок «в соответствующих районах» для защиты США. Позже он уточнил, что субмарины находятся ближе к России, и подчеркнул, что Америка «полностью готова» к ядерной войне.

Политолог Аббас Галлямов считает, что Медведев пребывает «в шоке»: «Он отвык от того, что слова могут иметь последствия».

Военный эксперт Юрий Федоров полагает, что речь идёт о стратегических подлодках класса Ohio, каждая из которых несёт до 24 ракет Trident с восемью боеголовками по 100 килотонн. Две такие субмарины способны уничтожить европейскую часть России и штаб «Мёртвой руки» на горе Ямантау.

По мнению Уильяма Альберка, старшего научного сотрудника Pacific Forum и бывшего главы Центра НАТО по разоружению, заявления Трампа — это сигнал Путину, что Медведев больше не воспринимается как сдерживающий фактор.

«Путин поймёт послание: слова Медведева сейчас мало что значат — не то что при Байдене», — отметил Альберк в комментарии РБК.