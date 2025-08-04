Служба внешней разведки России заявила, якобы Великобритания планирует привлечь союзников по НАТО к организации крупной «провокации» с участием одного или нескольких танкеров, перевозящих российскую нефть.

По данным СВР, якобы отрабатываются два сценария. Первый — это инсценировка аварии в узком морском проливе с последующим разливом нефти. Это даст повод странам НАТО инициировать «чрезвычайную проверку» судна якобы по вопросам экобезопасности. А второй — поджог танкера в порту дружественной России страны. Ожидается масштабный пожар с повреждением других судов и инфраструктуры, что станет поводом для международного расследования.

В СВР отметили, якобы исполнение обоих терактов Лондон намерен поручить украинским силовикам. Ответственность за экологическую катастрофу, как отметили в Службе внешней разведки, планируется возложить либо на Россию, либо в худшем случае на Украину.