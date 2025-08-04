Спустя полмесяца после окончания 66-й Австралийской олимпиады по математике волна критики наконец-то добралась до Министерства науки и образования Азербайджана, поводом для чего стало отсутствие даже одной медали на мероприятии международного масштаба.

По итогам олимпиады азербайджанская команда школьников разместилась на 74-м месте, в связи с чем в обществе стали звучать высказывания о низком качестве образования. А в первую тройку победителей вошли команды из Китая, США и Южной Кореи. Азербайджанские команды постоянно участвуют в международных олимпиадах, но подобная волна критики прослеживается впервые.

Комментируя возникшую ситуацию Minval, независимый эксперт в области образования Рамин Нуралиев отметил, что показатели на международной олимпиаде ни в коем случае не должны ставить под сомнение качество образования в стране.

По его словам, даже команды стран с завидным образованием могут вернуться с олимпиады с «пустыми руками».

«Результаты на олимпиаде — это не тот показатель, чтобы стать индикатором качества образования. И хотя олимпиада является мероприятием международного масштаба, то, что мы не заняли там места, не должно отбрасывать тень на образование, поскольку в предыдущие годы наши команды всё же приносили медали стране», — отметил наш собеседник.

Он рекомендует не превращать факт в проблему глобального характера.

«Команды, которые участвуют в олимпиадах, формируются с 6–7 классов. После этого детей обучают по специальной методике. Я считаю, что в подготовке нашей команды могли быть допущены определённые недочёты. В этом направлении ведутся работы, во главе которых стоит представитель министерства Фуад Гараев. Это человек, способный справиться с любой задачей», — говорит Нуралиев.

Он уверяет, что министерство теперь меняет подход к обучению школьников — отходит от предоставления теоретических знаний к практике. Первыми это на себе испытали учащиеся, готовящиеся к олимпиаде по биологии. Следом новая методика распространится и на другие команды по остальным предметам.

Отметим, что с 10 по 20 июля Австралия приняла в 2025 году участников Международной математической олимпиады.

Состязание традиционно включало два тура. Задания охватили разные области школьной математики: в основном это геометрия, теория чисел, алгебра и комбинаторика. Каждую страну-участницу представляла команда, состоящая не более чем из шести школьников.

Международная математическая олимпиада проводится с 1959 года. В последние годы количество стран-участниц превышает 100.

Между тем, на фоне бурных обсуждений Минобрнауки поделилось с Minval результатами уже другой олимпиады. Оказалось, что накануне азербайджанские школьники завоевали медали на Международной олимпиаде по информатике (IOI 2025) в Боливии (с 27 июля по 3 августа). Команда была награждена 1 серебряной, 2 бронзовыми медалями и 1 поощрительной премией.

Так, ученик 11-го класса Бакинского лицея имени академика Зарифы Алиевой Айхан Демирли получил серебряную медаль, ученик 11-го класса Бакинской школы № 157 Гасан Велиев и ученик 11-го класса Бакинского лицея с физико-математическим и информатическим уклоном Эльвин Иманлы — бронзовую медаль, а ученик 11-го класса школы-лицея «Анкара» Али Алиев — поощрительную премию.

Кроме того, двое из них вошли в сотню лучших школьников мира.