Глава Meta Марк Цукерберг заявил, что эпоха смартфонов подходит к концу. Как сообщает WSJ, в онлайн-посте он представил концепцию «персонального суперинтеллекта» — умных очков с искусственным интеллектом, которые смогут видеть, слышать и понимать владельца в течение дня.

В отличие от iPhone, новое устройство объединит в себе аппаратное и программное обеспечение и станет основным вычислительным гаджетом человека. Очки Meta будут оснащены камерами, микрофонами, динамиками и в будущем — встроенными экранами в линзах.

Для реализации этой идеи Цукерберг инвестирует миллионы в привлечение лучших специалистов по ИИ, предлагая зарплатные пакеты до 100 миллионов долларов.